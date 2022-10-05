الممثلة كريستن ستيوارت نجمة فيلم قصير في عرض أزياء "شانيل" الباريسي

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أدت الممثلة كريستن ستيوارت دور البطولة في فيلم عرضته دار "شانيل" للأزياء الثلاثاء في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس وشكّل تحية لمؤسِستها غابرييل شانيل المعروفة باسم كوكو شانيل.افتتح عرض أزياء "شانيل" بفيلم قصير من بطولة ستيوارت ظهرت فيه وهي تخرج من إحدى دور السينما في باريس بعدما حضرت فيلم Last Year at Marienbad في العام 1961.تولت كوكو شانيل يومها تصميم الأزياء الأنيقة جداً في هذا الفيلم. وكانت للعارضات على المنصة الثلاثاء إطلالات مشابهة للفيلم، فظهرت بعضهن بقصّات شعر قصيرة، أو بفستان سهرة أسود أو فضي طويل.وكانت ستيوارت في مقدّم الحضور خلال العرض، وكذلك ناومي كامبل وهالسي والنجمة الكورية الجنوبية سو جو بارك.وكتبت المديرة الفنية للدار فيرجيني فيار في كتيّب العرض "من بين الأشخاص من حولي ، (ستيوارت) هي الأقرب إلى غابرييل شانيل". واضافت أنها "تفهم شانيل والملابس. ومعها، تصبح أكثر حداثة".اتسمت تشكيلة أزياء ربيع سنة 2023 وصيفها بكونها إلى حد كبير أحادية اللون، مطعّمة بالكثير من الإكسسوارات والتفاصيل البراقة ، واختتمت بمجموعة مختارة من الفساتين السوداء القصيرة.أما بدلة شانيل الشهيرة فحضرت مع التنانير والسراويل القصيرة وتلك المزينة بالترتر أو التطريز أو الريش.