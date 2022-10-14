دار "فندي" تعزز وجودها في إيطاليا... عبر مصنع جديد للسلع الجلدية

زادت دار "فندي" للأزياء المملوكة لمجموعة "ال في ام اتش" الرائدة عالمياً في مجال السلع الفاخرة، طاقتها الإنتاجية في إيطاليا عبر إنشائها مصنعاً جديداً مخصصاً للسلع الجلدية في توسكانا، بهدف دعم نموّها الذي سجل مستويات قياسية عامي 2021 و2022.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ"فندي"، سيرج برنشفغ، على هامش افتتاح "فندي فاكتوري" الأربعاء في كابانوتشيا قرب فلورنسا: "بعد عامين سجلنا خلالهما مستويات قياسية، نحن على ثقة بما سنحققه سنة 2023" رغم الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويركّز "فندي فاكتوري" الذي يقع بين تلال خضراء مزروعة بأشجار زيتون وقرب بساتين الكروم التابعة لنبيذ كيانتي، على الاستدامة البيئية، ومن شأنه تعزيز وجود "ال في ام اتش" في إيطاليا التي يستثمر فيها بأكثر من 200 مليون يورو سنوياً، بحسب وكالة فرانس برس.

وسبق لمجموعة "ال في ام اتش" التي استثمرت نحو 50 مليون يورو لإنشاء "فندي فاكتوري"، أن افتتحت عام 2018 مصنعاً لنظارات "تيليوس" في لونغاروني وسنة 2019 مشغلاً لعلامة "سيلين" التجارية في رادا بتوسكانا.

وتنتج "فندي"، وهي إحدى من أكثر العلامات التجارية الإيطالية انتشاراً في العالم، التي توظّف أكثر من 1300 شخص في إيطاليا، سلعاً من الفراء وملابس جاهزة وأحذية وعطوراً ونظارات وساعات وأكسسوارات.