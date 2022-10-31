بالأسود والفوشيا سحرت الجمهور السعودي... تفاصيل إطلالة هيفا وهبي في موسم الرياض

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لا تزال أصداء الحفل الذي أحيته النجمة هيفا وهبي في العاصمة السعودية الرياض، تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بخاصةٍ لجهة الإقبال الجماهيري الكثيف والتفاعل الكبير بين الجمهور وبين النجمة اللبنانية المحبوبة.وكعادتها، سحرت هيفا وهبي الحضور بإطلالتها الأولى في السعودية، والتي جاءت أكثر من مميّزة ضمن فعاليات "موسم الرياض".وللمناسبة، اختارت هيفا وهبي جمبسوت باللون الأسود و حذاءً شتوياً باللون الفوشيا من تصميم دار الكساندر فوتييه.وذكر بوست نشرته صفحة تُعنى بإطلالات هيفا وهبي، أنّ الجمبسوت أحضِر خصيصاً لهيفا من باريس وليس متوفراً للبيع في الوقت الحالي.وأنتم، هل أعجبتكم إطلالة هيفا وهبي في الرياض؟