على اختلاف أنواع الاحتفالات... إليكن نصائح مهمة لإطلالات مميزة في عيد الميلاد

نصائح مهمة لإطلالات مميزة في عيد الميلاد

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LBCI News Lebanon

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الميلاد، وطبعاً بدأ الجميع بالتحضير للإطلالات الخاصة بهذه المناسبة.



وفي عيد الميلاد تكثر الاحتفلات، لذلك سنقدّم لكن بعض النصائح الجمالية لإطلالات مميزة ومناسبة للاحتفالات إن كانت في العمل، مع العائلة أو الأصدقاء.



- اختيار الإطلالة للاحتفال في العمل: من المهم جداً أن تعرف السيدات أن حضور حفلة في العمل يعني أن المرأة تمثّل المؤسسة التي تعمل بها. لذلك، تجنّبن اختيار الملابس المكشوفة كثيراً والبراقة جداً، واخترن ملابس أنيقة ومناسبة.

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- اختيار الإطلالة للقاء عائلي: في اللقاءات العائلية يمر الوقت بسرعة، لذلك لا بدّ من أن يختار الشخص ملابس مريحة. ويمكن مثلاً تنسيق سروال جينز مع بلوزة مريحة وسترة. كذلك، يمكنكن أيضاً تنسيق أكسسوارات مميزة مع اختيار حذاء مريح. - اختيار الإطلالة للقاء عائلي: في اللقاءات العائلية يمر الوقت بسرعة، لذلك لا بدّ من أن يختار الشخص ملابس مريحة. ويمكن مثلاً تنسيق سروال جينز مع بلوزة مريحة وسترة. كذلك، يمكنكن أيضاً تنسيق أكسسوارات مميزة مع اختيار حذاء مريح.