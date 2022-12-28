خطفوا الأضواء على السجادة الحمراء... أبرز 10 إطلالات للمشاهير عام 2022

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شهدت السجادة الحمراء هذا العام العديد من الأزياء الأنيقة والمميزة والإطلالات المليئة بالتجارب والتعبير عن الذات التي تركت بصمة في عالم الأزياء.وفيما يلي مجموعة من أفضل 10 إطلالات على السجادة الحمراء لعام 2022.تميّز الفستان من تصميم أوسكار دي لا بتفاصيل مشد قوطي إلى جانب جزء علوي على شكل قطة تكريمًا لدور كرافيتز بفيلم Catwoman .يعتبر فستان بليك ليفلي من تصميم فيرساتشي بمثابة تكريم رمزي للعمارة الأيقونية في مدينة نيويورك.وحتى التاج الذي تزينت به ليفلي دلّ على سيدة الحرية، إذ كان مرصعًا بـ25 حجرًا كريمًا لتجسيد 25 نافذة من تاج تمثال الحرية الأيقوني.أثبتت إيما كورين نفسها كمخاطرة على السجادة الحمراء بعدما أطلت بفستان هزلي قصير بكتف واحدة مصمم على نحو فقاعي ذات لمسة نهائية لامعة، وطبع عليه صورة سمكة ذهبية برتقالية من توقيع علامة JW Anderson .في حين أن إطلالة جادا بينكيت سميث على السجادة الحمراء طغت عليها صفعة زوجها لمقدم حفل الأوسكار، كان فستانها الأخضر الزمردي المتلألئ بتصميم ان بول غوتييه من أكثر الأزياء التي لفتتت الأنظار في تلك الأمسية.زيّن الممثل تيموثي شالاميت السجادة الحمراء لمهرجان البندقية السينمائي ببدلة مكشوفة الظهر حمراء اللون من تصميم المصمم الفرنسي وصديقه المقرب حيدر أكرمان، للترويج لفيلمه الجديد عن آكلي لحوم البشر Bones and All في مهرجان البندقية السينمائي.شاركت تايلور راسل، بطلة فيلم بونز آند أول مع تيموثي شالاميت، في العرض الأول للفيلم بمهرجان لندن السينمائي بزي لافت للنظر، من توقيع علامة سكياباريلي، ويتميز بكورسيه طويل مبطّن بالكامل، صمم من قبل المدير الإبداعي للدار الفاخر دانيال روزبيري.ذكّرتنا إطلالة آن هاثاواي بالشخصية الملكية التي لعبتها بفيلم يوميات الأميرة. حيث بدت إطلالتها من توقيع أرماني مكتملة بالمجوهرات الرائعة.استطاع مغني الراب الأميركي ليل ناز إكس لفت الأنظار في حفل جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي بإطلالة سوداء متقنة تتميز بغطاء رأس دائري من الريش وتنورة دائرية مزينة بالريش وبنطال جلدي تحتها من تصميم هاريس ريد.كعادتها، خطفت زندايا الأضواء في حفل توزيع جوائز إيمي الـ74 في أيلول، حيث تألقت في فستان أسود من توقيع فالنتينو.وصفت اطلالة دوجا كات في الحفل بأنها من عالم آخر، حيث تميزت بحقيبة ذهبية على شكل كوكب زحل من مجموعة Planet Schiaparelli الخاصة بعلامة سكياباريلي والمستوحاة من الخيال العلمي للمدير الإبداعي للدار دانيال روزبيري.