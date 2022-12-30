المتمردة والجريئة... وفاة المصممة العالمية فيفيين ويستوود عن عمر 81 عاما

توفيت "إمبراطورة البانك"، مصممة الأزياء البريطانية الشهيرة فيفيين ويستوود، المعروفة بتصميماتها الغريبة، الخميس عن عمر 81 عاماً.

وكتبت دارها للأزياء الراقية عبر تويتر أن المصممة "فيفيين ويستوود توفيت اليوم بسلام تحيط بها عائلتها في كلابام بجنوب لندن".

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ونقلت وكالة "برس أسوسييشن" عن زوجها وشريكها في التصميم أندرياس كرونثالر قوله "لقد عملنا حتى النهاية وأعطتني الكثير من الأشياء لأستكملها. شكراً لك يا حبيبتي".

وأطلّت ويستوود لإلقاء التحية على الجمهور في ختام عرض أزياء لدارها في باريس في آذار 2022.

وظهرت في هذا الحدث بشعر رمادي، مربوط بتسريحة كعكة أنيقة، ومنتعلة أحذية ضخمة بكعب عال، لتكون وفية لصورتها كمصممة جريئة بعد مسيرة استمرت أكثر من نصف قرن جعلت فيها من الموضة منصة للرسائل السياسية.

مع ذلك، في عام 2016، تنحّت عن الإدارة الفنية لعلامتها التجارية وأسندتها إلى زوجها أندرياس كرونتالر، وهو نمسوي يصغرها بربع قرن.

وقد شكّل ذلك تغييراً في الشكل لكنه وفّر استمرارية السمات التقليدية التي طبعت علامة ويستوود التجارية: متمردة، جريئة وملتزمة.

وهي قالت لصديقها إيان كيلي الذي شاركته في كتابة سيرة ذاتية نُشرت في عام 2014، "إن الدفاع عن الأفكار يجعلني سعيدة".