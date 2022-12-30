غوغل تكشف عن أكثر مشاهير عام 2022 أناقة وعصرية

كشفت شركة غوغل عن قائمتها السنوية الخاصة بأكثر المشاهير أناقة وعصرية لعام 2022 في دراسة أجراها خبراء في هذا المجال.
تعرفوا في ما يلي على بعض أيقونات الموضة والأناقة لعام 2022، بحسب غوغل:
- زنديا: احتلت المرتبة الأولى في قائمة المشاهير الأكثر أناقة، بحسب غوغل، من خلال 21760 عملية بحث شهرية.
- ريهانا: صنفت ريهانا بالمرتبة الـ12 ضمن قائمة أكثر المشاهير أناقة على غوغل بـ 11960 عملية بحث شهرية.
- دوجا كات: حلّت في المرتبة رقم 13 من خلال 11810 عمليات بحث شهرية.
- ليزو: من خلال 11540 عملية بحث شهرية، احتلت ليزو المرتبة 14 ضمن قائمة غوغل.
- ميشيل أوباما: صُنفت في المرتبة رقم 18 بـ10180 عملية بحث شهرية.
- ميغان ماركل: احتلت المرتبة رقم 19 على اكثر مشاهير غوغل أناقة من خلال 9530 عملية بحث شهرية.
- بيونسيه: جاءت في المرتبة رقم 20 بين مشاهير غوغل الأكثر أناقة من خلال 8900 عملية بحث شهرية.