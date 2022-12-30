غوغل تكشف عن أكثر مشاهير عام 2022 أناقة وعصرية

30 كانون الأول 2022 - 07:09 30/12/2022 07:09:16

أكثر مشاهير عام 2022 أناقة وعصرية

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LBCI News Lebanon

كشفت شركة غوغل عن قائمتها السنوية الخاصة بأكثر المشاهير أناقة وعصرية لعام 2022 في دراسة أجراها خبراء في هذا المجال.



تعرفوا في ما يلي على بعض أيقونات الموضة والأناقة لعام 2022، بحسب غوغل:



- زنديا: احتلت المرتبة الأولى في قائمة المشاهير الأكثر أناقة، بحسب غوغل، من خلال 21760 عملية بحث شهرية.

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- ريهانا: صنفت ريهانا بالمرتبة الـ12 ضمن قائمة أكثر المشاهير أناقة على غوغل بـ 11960 عملية بحث شهرية.

- بيونسيه: جاءت في المرتبة رقم 20 بين مشاهير غوغل الأكثر أناقة من خلال 8900 عملية بحث شهرية.