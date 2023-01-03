أهم اتجاهات الموضة لعام 2023... عليكن اعتمادها!

أهم اتجاهات الموضة لعام 2023

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LBCI News Lebanon

حلّ عام 2023 ومن الممكن بالفعل التنبؤ باتجاهات الموضة لموسم ربيع/ صيف 2023.



في ما يلي بعض الاتجاهات التي ستهيمن على خطوط الموضة هذا العام.



- بنطلون الكارغو: هو مصنوعة من قماش متين ومخيط بقوة. وغالبًا ما يتميز هذا البنطلون بحلقات حزام كبيرة الحجم لاستيعاب الأحزمة الواسعة.

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- الملابس الشفافة: في عام 2023، تشق الملابس الشفافة طريقها من السجادة الحمراء إلى أسلوب الشارع.

- الدنيم: على اختلاف التصاميم، أصبح الدنيم منتشراً في كل مكان حول العالم، وسيستمر في ذلك هذا العام أيضًا.

- الملابس البراقة: استغل المصممون المعادن والترتر والأحجار كفرصة لتصدر عناوين الأخبار في ملابس ربيع وصيف 2023، فقد كانت هذه العناصر موجودة بشكل مدهش في المجموعة.

- التنانير الطويلة او الماكسي: قد يكون عام 2022 هو عام التنورة القصيرة، لكن عام 2023 هو بالتأكيد عام التنورة الطويلة. وتماشياً مع اتجاهات الملابس البراقة والدنيم المذكورة أعلاه، توقعوا الكثير من تصاميم التنانير الطويلة المزينة بالجيب وتنانير الجينز والمخمل ايضًا.