إليكم أبرز إطلالات المشاهير في حفل غولدن غلوب لعام 2023!

عادت جوائز غولدن غلوب إلى شاشات التلفزيون يوم الثلاثاء وعاد معها النجوم إلى بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس بأناقة.

فيعتبر حفل غولدن غلوب رائدًا ليس فقط لمن سيفوز بجوائز الأوسكار في آذار، ولكن أيضًا لاتجاهات الموضة التي يمكن أن نتوقع رؤيتها طوال موسم الجوائز.

إليكم في ما يلي أبرز إطلالات المشاهير في حفل غولدن غلوب لعام 2023.

ريهانا: تألقت ريهانا على السجادة الحمراء بفستان أسود من تصميم سكياباريلي مع حذاء من جوزيبي زانوتي وحقيبة كلاتش من روجر فيفييه. ورشحت ريهانا لأفضل أغنية أصلية بأغنية Lift Me Up التي قدّمتها في فيلم Black Panther.

سيلينا غوميز: سرقت المرشحة عن The Only Murders in the Building العرض بفستان من دار فالنتينو مخملي بفتحة عالية وأكمام بارزة. وأكملت سيلينا إطلالتها مع صندل بتصميم بلاتفورم.

جيمي لي كورتيس: ظهرت جيمي لي كورتيس، التي رُشحت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم Everything Everywhere All at Once السينمائي، في مظهر أحادي اللون تضمن رداءً من الدانتيل الأسود بطول الأرض فوق بذلة بدون حمالات صدر وأقراط مرصعة ومتلألئة.

جوليا غارنر: زيّنت النجمة جوليا غارنر، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة لعملها في فيلم Ozark، السجادة الحمراء بفستان وردي شاحب من غوتشي مع تمثال نصفي على طراز الكورسيه مع أحزمة وأشرطة متلألئة.

ليلي جيمس: تألقت ليل جيمس التي رُشحت لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير عن دورها في دور باميلا أندرسون في سلسلة Hulu Pam & Tommy، على السجادة الحمراء بفستان أحمر فاتح من دار فيرساتشي.

جيسيكا شاستين: تألقت المرشّحة لفيلم جورج وتامي بفستان شفّاف ومزيّن من دار أزياء أوسكار دي لا رنتا والذي يتميز بنمط معقد مرصع بالجواهر على شكل شبكة وتقويرة عنق دائرية آسرة.