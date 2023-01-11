تعيين رئيسة تنفيذية لـ"كريستيان ديور" ورئيس جديد لـ"لوي فويتون"

أعلنت مجموعة "إل في إم إتش" في بيان الأربعاء أن دلفين أرنو، ابنة الملياردير الفرنسي برنار أرنو، عُيّنت رئيسةً تنفيذيةً لدار أزياء "كريستيان ديور"، فيما أُسندت لبييترو بيكاري الذي كان يتولّى هذا المنصب، رئاسة دار "لوي فويتون" للسلع الفاخرة.

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وفي التفاصيل، كانت دلفين أرنو، 47 عاماً، حتى اليوم نائبة المدير العام لـ"لوي فويتون" وتولت منذ 2013 الإشراف على كل أنشطة الإنتاج في الماركة، بعد أن عملت في "كريستيان ديور" مدى 12 عاماً.

ويعمل أبناء أرنو الخمسة في مجموعة "إل في إم إتش". وفي كانون الأول، عُيّن الابن الأكبر أنطوان مديراً عاماً لشركة "كريستيان ديور اس اي" القابضة ونائباً لرئيس مجلس إدارتها. وهو يشغل أيضاً منصب المدير العام لـ"بيرلوتي" ورئيس مجلس إدارة "لورو بيانا"، ومدير قسم الترويج والبيئة في "إل في إم إتش".

أما ألكسندر أرنو، فهو نائب الرئيس التنفيذي لـ"تيفاني" المتخصصة في المجوهرات، فيما يشغل فريديريك منصب الرئيس التنفيذي لـ"تاغ هوير"، ويتولى جان إدارة التسويق والتطوير للساعات من تصميم ماركة "لوي فويتون".

وعن تعيين بييترو بيكاري رئيساً لدار "لوي فويتون"، أشاد برنار أرنو بـ"عمل بيكاري الاستثنائي خلال السنوات الخمس الفائتة" في ديور، معتبراً أنه "سيحقق مزيداً من النجاحات لـلوي فويتون".

واحتل الملياردير برنار أرنو، 73 عاماً، وعائلته صدارة تصنيف فوربس لأكبر الثروات في العالم متقدّماً على الأميركي إيلون ماسك رئيس تيسلا وسبايس اكس وتويتر.