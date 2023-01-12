ياسمينا زيتون تُمثل لبنان بإطلالات تحبس الأنفاس في الحفل التمهيدي لـ"ملكة جمال الكون" (فيديو)

إليكم إطلالات ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في في حفل ما قبل انتخاب ملكة جمال الكون.

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LBCI News Lebanon

ظهرت 86 ملكة الأربعاء في حفل ما قبل انتخاب ملكة جمال الكون "71st Miss Universe"، الّذي أقيم في نيو أورلينز- لويزيانا، لتمثيل بلادهنّ، وتضمن الحفل جولة لفساتين السهرة وجولة لملابس السباحة، وذلك تمهيداً للحفل المنتظر يوم السبت 14 كانون الثاني.

وشاركت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون في الجولة الأولى من مسابقة ملكة جمال الكون، إذ تألقت بأكثر من إطلالة عكست من خلالها الجمال اللبناني.

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وتألقت ياسمينا زيتون على المسرح، مرتديةً فستاناً باللون الأحمر الغامق مع بريق باللون الفضي وكشفت عن اسمها وجنسيتها للعالم أجمع. كما مرّت ياسمينا زيتون أيضاً بفستان برّاق وشفاف من توقيع المصمم اللبناني العالمي شربل زويه.

كذلك، أطلّت ياسمينا زيتون على المسرح بلباس البحر باللون الأحمر، حاملةً على كتفها قماشةً باللونين الأحمر والأبيض إشارةً إلى العلم اللبناني.

وسرقت ياسمينا زيتون الأضواء ضمن فقرة الزي التقليدي، إذ حرصت على ارتداء شعار الأرزة اللبنانية باللونين الذهبي والأخضر، ما حصد اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71 سيُتوج الفائزة في عام 2022 حيث تم تأجيل الحدث العام الماضي. ومن المتوقع أن تقام مسابقة أخرى لاختيار ملكة جمال الكون لعام 2023 في وقت لاحق من هذا العام.