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اختبار مرونة بسيط قد يكشف احتمال موتك مبكراً... دراسة حديثة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2024-08-21 | 06:32
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اختبار مرونة بسيط قد يكشف احتمال موتك مبكراً... دراسة حديثة وهذه تفاصيلها!
اختبار مرونة بسيط قد يكشف احتمال موتك مبكراً... دراسة حديثة وهذه تفاصيلها!
كشفت دراسة حديثة أن عدم قدرة الأشخاص على لمس أصابع أقدامهم تشير إلى ارتفاع خطر وفاتهم خمس مرات مقارنة بالأشخاص الذين يستطيعون فعل ذلك.
وقام باحثون برازيليون بتقييم مرونة المشاركين في هذه الدراسة باستخدام نظام يسمى Flexindex والذي يفحص كيف يمكن للأشخاص التمدد بـ 20 طريقة باستخدام سبعة مفاصل مختلفة.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تتاروح أعمارهم بين 46 و65 عاماً والذين حصلوا على درجات أعلى في مؤشر النظام، لديهم احتمالات أعلى للبقاء على قيد الحياة.
وقال الباحثون إن الناجين حصلوا على درجة Flexindex أعلى بنسبة 10 في المئة مقارنة بالأشخاص الذين ماتوا بعد انتهاء الاختبار بفترة وجيزة.
ومن جهته، قال الدكتور كلاوديو جيل أراوخو إن "انخفاض معدل الوفيات ارتبط في السابق باللياقة البدنية والقوة والتوازن الجيد".
وأضاف: "لقد تمكنا من إظهار أن انخفاض مرونة الجسم يرتبط أيضًا بارتفاع خطر الوفاة لدى الرجال والنساء في منتصف العمر".
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