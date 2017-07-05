هذه هي الأطعمة التي تؤثر سلبًا على عمليّة الهضم!

ما هي الأطعمة التي تؤثر سلبًا على عمليّة الهضم؟

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LBCI News Lebanon

من الطبيعي أن تكون المعدة قادرة على هضم كل أنواع المأكولات، لكن بسبب اختلاف نمط الحياة وطرق إعداد الطعام وتجهيزه، قد تواجه المعدة بعض الصعوبات في عملية الهضم.

لذلك من الأفضل تجنّب بعض الأطعمة من أجل تحسين عمليّة الهضم.

ومن بين هذه الأطعمة:

1- المأكولات الدسمة والمقلية

تربك المأكولات الدسمة والمقليّة المعدة وتتسبب في ارتجاع حموضة المعدة.

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2- الفلفل الحار

يؤدي الفلفل الحار إلى تهيُج المريء و الحموضة و قد يُسبب العديد من المشاكل لمرضى القولون أو لمن يعانون آلام الحموضة الشديدة أو التهابات المعدة .

3- منتجات الألبان

على نظامنا الغذائي أن يحتوي على الكلسيوم وأسهل طريقة للحصول عليه من خلال منتجات الألبان. لكن بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تستطيع أجسامهم أن تتحمل اللاكتوز، قد يعانون المغص والإمساك بسبب منتجات الألبان.

4- الكحول

تعمل الكحوليات على إرخاء الجسم، لكنّها أيضًا تعمل على إرخاء عضلات المريء، ما قد يؤدي إلى ارتجاع حموضة المعدة.



