هذا ما يحدث لك عندما تقضم أظافرك!

ماذا يحدث؟

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LBCI News Lebanon

أكّدت دراسة أنّ عادة قضم الأظافر غالبًا ما تنتج عن اضطراب عاطفي أو الشعور بالقلق أو التوتر أو الضغوط النفسية أو الوسواس القهري.

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وتعتبر أنّها من العادات السيّئة التي يعانيها البعض، وهي لا تقتصر على فئة عمرية محددة بل تصيب الكبار والصغار.

وسنستعرض في ما يلي ما تسببه لك هذه العادة السيئة بحسب موقع "Prevention":

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1- نقل البكتيريا والجراثيم إلى الجلد

عندما تقضم أظافرك، قد تنقل إلى الجلد الحساس تحت بشرتك أي نوع من البكتيريا والجراثيم الموجودة في فمك.

2- تعزيز خطر الإصابة بالأمراض

توجد أسفل الأظافر العديد من البكتيريا التي تعزز من مخاطر الإصابة بأمراض، وبالتالي عندما تقضم أظافرك، تسمح لهذه البكتيريا بالدخول إلى فمك.

3- تلف الأسنان

تؤدي عادة قضم الأظافر إلى ظهور النقر في الأسنان ما يتسبب في تكسّرها وتسويسها.