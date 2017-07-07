إشارات قد تكون دليلاً على الإصابة بسرطان الأمعاء!

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من المعروف ان السرطان هو من أكثر الأمراض خطورة والتي تهدد أفراد المجتمع من الفئات العمرية كافة.ومما لا شك فيه أن اكتشاف الإصابة بأي نوع من السرطان في وقت مبكّر، يزيد من فرص الشفاء من المرض الخطير والفتاك.ومن بين أنواع هذا المرض الأكثر انتشاراً، نلاحظ أن سرطان الأمعاء يهدد عدداً كبيراً من أفراد المجتمع. ولكن ما يجب أن يعلمه الجميع هو أن الجسم يعطي الإنسان إشارات معيّنة تكشف عن الإصابة بالسرطان.فما هي عوارض الإصابة بسرطان الأمعاء والتي يجب عدم تجاهلها؟- وجود الدم في البراز.- خسارة الوزن.- آلام في المعدة.- التعب و صعوبة التنفس وفقر الدم.