هذا هو سرّ النوم!

هل تعلمون ما هو سر النوم العميق؟ الجواب لدى علماء اميركيين توصلوا في دراسة جديدة إلى أن وجود هدف في الحياة ,يقلل الاضطرابات الليلية, كما يحسن نوعية النوم, بحسب the telegraph.
ويضيف الباحثون بكلية طب جامعة نورث وسترن فينبرغ بولاية إلينوي ان مساعدة الناس على إيجاد هدف في الحياة , يمكن أن تكون استراتيجية فعالة وخالية من الأدوية, لتحسين نوعية النوم، لا سيما لمن يواجهون الأرق.
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