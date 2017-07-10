زاوية المراسلين
10 تموز 2017
Back

هذا هو سرّ النوم!

هل تعلمون ما هو سر النوم العميق؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار النوم العميق,النوم,هل تعلمون ما هو سر النوم العميق؟
episodes
هذا هو سرّ النوم!
هل تعلمون ما هو سر النوم العميق؟ الجواب لدى علماء اميركيين توصلوا في دراسة جديدة إلى أن وجود هدف في الحياة ,يقلل الاضطرابات الليلية, كما يحسن نوعية النوم, بحسب the telegraph.
 
ويضيف الباحثون بكلية طب جامعة نورث وسترن فينبرغ بولاية إلينوي ان مساعدة الناس على إيجاد هدف في الحياة , يمكن أن تكون استراتيجية فعالة وخالية من الأدوية, لتحسين نوعية النوم، لا سيما لمن يواجهون الأرق. 
الإعلان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً