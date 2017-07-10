منظمة الصحة العالمية تحذّر من الجنس الفموي... ما السبب؟

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حذّرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سلالة جديدة من مرض السيلان، وهو واحد من أشهر الأمراض المنتقلة جنسياً، تصيب الناس في جميع أنحاء العالم، ومشددة على أن هذا النوع الجديد لا يمكن علاجه بالوسائل الحالية.ويذكر أن نحو 78 مليون شخص يصابون بمرض السيلان كل عام، إلا أن هذه السلالة الجديدة هي نتيجة بقاء بكتيريا السيلان في الحلق بعد ممارسة الجنس الفموي.ويشار الى أن مرض السيلان في الحلق، غالباً ما يبدو وكأنه التهاب في الحلق، لذلك يصف له الأطباء المضادات الحيوية، التي تختلط فيما بعد مع البكتيريا، ما ينتج عنه مقاوماً للمضادات الحيوية. قد أصبحت المضادات الحيوية الحالية المستخدمة لعلاج السيلان، غير فعالة بما يخص هذا النوع الجديد من المرض.ويجري الآن العمل على 3 أنواع من الأدوية للتحقق ما إذا كانت فعالة للقضاء على هذا المرض.ويوصي خبراء الصحة الجنسية باستخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس.