حركة بسيطة وفعالة للحصول على مؤخّرة مشدودة وجسم رشيق!

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية نصيحة ذكية لمدربة الرياضة البدنية ناديا فيرويزير لشد المؤخرة والظهر.وتقضي هذه النصيحة بالوقوف بشكلٍ مستقيم مع رفع ساق إلى الوراء تماماً كما في الصورة أدناه.عند القيام بهذه الحركة ستشعرين أنّ معدتكِ مشدودة. قومي بهذه الخطوة مرات عدّة ولا تنسي تبديل الساقين لنتيجة مضمونة.احرصي جيداً على عدم تقويس ظهرك وتمسكي بكرسي للحفاظ على توازن جسمك.الجدير ذكره، أنّه للحصول على معدة مشدودة وجسم ممشوق احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين التي تعزز العضلات كحبوب الحمص، زبدة اللوز والشوفان.