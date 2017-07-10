أيتّها النساء الحوامل... ابتعدن عن السكر!

أكّدت دراسة نشرت في دورية "European Respiratory Journal" أنّ كميّة السكر التي تتناولها المرأة الحامل تؤثر على خطر إصابة أطفالها المستقبليين بالأرجيات (الأمراض التحسسيّة) أو بالربو التحسسي.

الإعلان

وتشير هذه الدراسة إلى أنّ النظام الغذائي الذي تتبعه السيّدة الحامل يؤثر على جنينها.

وأجري البحث على 9000 امرأة كنّ حوامل في أوائل التسعينات وعلى أطفالهنّ الذين خضعوا لاختبار للكشف عما إذا كانوا مصابين بالربو أو بنوع من الأرجيات.

وسئلت الأمهات عن الأطعمة التي تناولنها في خلال فترة حملهنّ.

وتبيّن أنّ ثمة علاقة وثيقة بين تناول السكر وخطر إصابة الأطفال بالربو.