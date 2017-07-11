أيها الرجال... اليكم الأعراض المجهولة لسرطان الخصية

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بعدما أصبح مرض السرطان منتشراً بكثرة بين البشر على اختلاف الفئات العمرية، يشعر الإنسان بالقلق حيال الإصابة بأحد انواع هذا المرض الفتاك.ويقوم عدد كبير من الناس بزيارة الطبيب بشكل دوري لإجراء الفحوص اللازمة كخطوة وقائية للحفاظ على الصحة.ولكن، يمكن للمرء أيضاً أن يراقب جسده كي يعلم ما إذا كان هناك من إشارات تدق ناقوس الخطر وتشير الى الإصابة بأي نوع من المرض.ومن هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي بعض الإشارات التي قد تدل على الإصابة بسرطان الخصية.عادة يكون ظهور ورم صغير في الخصية، أو الشعور بالألم أو حتى تغييرات بالشكل هي أول علامات الإصابة بالسرطان، وعلى الرجل أن يستشير الطبيب فور اكتشافه وجود مثل هذه الأمور.وقد تشمل أعراض سرطان الخصية ما يلي:- ظهور ورم على الخصيتين (قد يكون غير مؤلم)- ألم وإنزعاج، مع أو بدون تورم، في الخصية.- تغيّر في شكل الخصية.- آلام في أسفل البطن أو الفخذ.- تراكم مفاجئ للسوائل في كيس الصفن.