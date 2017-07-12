تناولوا 3 أكواب من القهوة يوميًا... لهذا السبب!

ما علاقة القهوة بالعمر الطويل؟

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LBCI News Lebanon

خلصت دراسة طبيّة إلى أنّ شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا قد يساعدك على العيش لفترة أطول.

وبحسب البحث، الذي نشر في دورية "Annals of Internal Medicine"، قد يزيد كوب إضافي من القهوة عمر الفرد، حتى لو كان خاليًا من الكافيين.

لكن بالنسبة إلى العلماء، لا يمكن التأكيد ما إذا كان للقهوة هذا التأثير الوقائي أو أنّ نمط حياة الأشخاص الذين ​يشربونها سليم.

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وركزت الدراسة على العلاقة بين شرب القهوة والعمر الطويل، لكن من دون إثبات السبب وراء ذلك.

ووجدت الدراسة التي أشرفت عليها الوكالة الدولية لبحوث السرطان وإمبريال كوليدج لندن في بريطانيا أنّ شرب المزيد من القهوة مرتبط بانخفاض خطر الوفاة، لاسيما بسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب.

وأتى العلماء بهذه الخلاصة بعد تحليل بيانات أشخاص يتمتعون بصحة جيّدة وتفوق أعمارهم الـ35 عامًا في 10 بلدان أوروبيّة مختلفة.

وتبيّن أن شرب فنجان واحد من القهوة يوميًا يقلل نسبة الوفاة 12 في المئة، كما أن الأشخاص الذين يشربون كوبين من القهوة أو ثلاثة يوميًا، تقل نسبة الوفاة لديهم بنسة 18 في المئة من أولئك الذين لا يشربون القهوة.