هذا هو معدّل الخطوات التي يمشيها الإنسان في اليوم... الأرقام تُنذر بالخطر!

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جمع علماء أميركيون بيانات شاملة من هواتف الأشخاص الذكية لمعرفة نسبة النشاط التي نتمتّع بها.وأظهر التقييم الذي أعدّته جامعة ستانفورد الأميركيّة بعد جمع البيانات أنّ معدّل الخطوات التي نمشيها في اليوم هو 4961 خطوة. واحتلّت هونغ كونع المرتبة الأولى بعدد خطوات وصل إلى 6880 خطوة باليوم كمعدّل في حين اندونيسيا جاءت في آخر اللائحة مع 3513 خطوة فقط.لكنّ الدراسة كشفت أيضاً عن تفاصيل مثيرة للاهتمام قد تُساعد في علاج البدانة. وتبيّن للعلماء أنّ معظم الهواتف الذكيّة مزوّدة بداخلها بعداد بإمكانه تسجيل عدد الخطوات، لذا استخدم العلماء بيانات من أكثر من 700 ألف شخصٍ يستخدمون تطبيق الحركة "Argus".وقال البروفسور في الهندسة الحيوية وأحد باحثي هذه الدراسة سكوت ديلب "الدراسة أكبر بألف مرّة من أي دراسة سابقة حول حركة الإنسان ما يفتح الباب أمام طرق جديدة لدراسة العلوم".ونُشرت نتائج الدراسة في مجلّة "Nature" وتفاجأ العلماء بعدم المساواة في النشاط الذي كان سببه الأول الفوارق بين النساء والرجال. ففي اليابان مثلاً، حيث معدّل البدانة منخفض، يُمارس الرجال والنساء الرياضة على حدّ سواء.أمّا في دولٍ حيث هناك عدم مساواة مثل الولايات المتّحدة والسعودية، تبيّن أنّ النساء يمضين وقتاً أقلّ في ممارسة التمارين الرياضيّة.