هكذا تتفاعل أدمغة النساء المصابات بالشره المرضي مع الغذاء تحت الضغط

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اكتشف علماء النفس أن أدمغة النساء اللواتي يعانين من "الشره المرضي" تتفاعل بشكل مختلف مع الغذاء تحت الضغط مقارنة مع أدمغة النساء الأخريات.وفي دراسة صغيرة، وجد باحثون أميركيون أن انخفاض تدفق الدم لدى النساء مع الشره المرضي يعود الى جزء من الدماغ المسؤول عن التفكير النقدي الذاتي.هذه النتائج، قد تدعم فكرة أن هؤلاء النساء يستخدمن الطعام لتجنب الأفكار السلبية عن أنفسهن.وقد قام باحثون في واشنطن بنشر النتائج في مجلة Abnormal Psychology ، بعدما درسوا أدمغة 20 امرأة، 10 منهن يعانين من الشره المرضي، وقاموا ببعض التجارب عليهن.وكان الباحثون يطعمون السيدات المشاركات في الدراسة أنواع الأطعمة نفسها، قبل أن يعرضوا عليهن سلسلة من الصور العادية، تليها صور أطعمة غنية بالسكريات والمواد الغذائية العالية الدهون، في حين كانوا يقومون بمراقبة عقولهن.ولوضع النساء المشاركات تحت ضغط نفسي، قام الباحثون بإعطائهن عملية حسابية من المستحيل حلّها، ثمّ عرضوا عليهن صوراً مختلفة من الأطعمة السكرية والعالية الدهون، وطلبوا منهن أن يحددوا مستويات الإجهاد ومدى رغبتهن الشديدة بتناول الطعام.وقد أظهرت نتائج مسح الدماغ لدى النساء المصابات بالشره المرضي أن تدفق الدم إلى منطقة من الدماغ تسمى بريكونيوس قد انخفض عندما نظرن الى صور الطعام، أما هذا التدفق فقد ازداد لدى النساء اللواتي لا يعانين من هذه المشكلة.