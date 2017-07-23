ماذا يحصل للجسم عند الإفراط في تناول الفياغرا؟

مشاكل قد يواجهها الرجال

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LBCI News Lebanon

يلجأ الكثير من الرجال، بخاصةٍ الكبار في السنّ، إلى تناول حبوب الفياغرا لتحسين الأداء الجنسي والتخلص من بعض المشاكل التي يواجهونها خلال الأوقات الحميمة.

إلا أن عددا كبيرا من الرجال لا يدركون المخاطر التي تترافق مع تناول حبوب الفياغرا بإفراط وتأثيراتها السلبية على الصحة، ومنها:

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- أبرز التأثيرات السلبية لتناول كمية عالية من حبوب الفياغرا هي الإصابة بالقساح، وهي حالة تتمثل بالانتصاب الذي يدوم لفترة زمنية طويلة يكون عادة سببه عدم تدفق الدم إلى العضو الذكري.

يجب على الرجال الذين يعانون من هذه المشكلة استشارة الطبيب المختص باسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم وتتسبب بمشاكل أخرى.

- انخفاص مستوى ضغط الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى شعور الرجال بالدوار والغثيان كما قد يفقدون القدرة على التركيز.

- إن الإنتصاب لفترة طويلة يؤدي إلى تلف في أنسجة العضو الذكري او ضعف في الإنتصاب او تشوه العضو الذكري إذ يتوقف الدم عن التدفق إليه وبالتالي يتعذر وصول الأكسجين إلى هذه المنطقة.

- في الحالات المتقدّمة، يؤدي انخفاض مستوى ضغط الدم بفعل تناول كمية كبيرة من حبوب الفياغرا إلى تلف في الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب والدماغ.

وينصح الأطباء جميع الرجال باستشارتهم حول جرعة الفياغرا التي تناسبهم وذلك لتجنب المشاكل الصحية التي قد يتسبّب بها هذا الدواء.