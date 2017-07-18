انتبهوا من العمل لساعات طويلة...

العمل لساعات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبيّة...

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LBCI News Lebanon

هل أنت بحاجة إلى ذريعة مقنعة لتغادر مكان العمل باكرًا اليوم؟ قل لمديرك إنّ دراسة حديثة أثبتت أنّ العمل لساعات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبيّة.

ووجدت الدراسة أنّ الأشخاص الذين يعملون أكثر من 55 ساعة في الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بحالة تعرف باسم "الرجفان الأذيني".

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ويتسبب الرجفان الأذيني بدقات قلب سريعة وغير منتظمة.

وقارن البحث بين الأشخاص الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعيًا وبين عمال المصانع الذين يعملون لمدة 55 ساعة أسبوعيًا أو أكثر.

وأظهرت الاحصائيات أن من بين كل ألف مشارك في الدراسة، ثمة أكثر من 5 حالات إصابة من بين العمال الذي يقضون ساعات طويلة في العمل.

وشارك في الدراسة نحو 85 ألف و500 رجل وامرأة من دول بريطانيا والدنمارك والسويد وفنلندا، وقد نشرت نتائج الدراسة في دورية القلب الأوروبية.

وقال المشرف على الدراسة، ميكا كيفيماكي، من جامعة كوليدح لندن إن " هذه الدراسة تؤكد أن العمل لساعات لطويلة له علاقة بزيادة نسبة الإصابة بالرجفان الأذيني في القلب الذي يعتبر من أكثر حالات عدم انتظام دقات القلب".