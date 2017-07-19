هل يجوز كسر حبة الدواء إلى نصفين؟

يلجأ بعض المرضى إلى تقسيم حبة الدواء إلى نصفين وذلك لتسهيل عملية ابتلاعها او لتخفيف الجرعة، فهل يجوز هذا الأمر؟
كشف خبراء بريطانيون أن الأمر يختلف وفق نوع الأدوية إذ إنه لا يجب على الإطلاق تناول نصف جرعة من الأدوية المعالجة لعدم انتظام دقات القلب على سبيل المثال لأن جرعات هذه الأدوية تكون بغاية الدقة وبالتالي قد يؤثر تغييرها بطريقة سلبية على الصحة.
من جهة أخرى، قد يتسبّب كسر حبة الدواء إلى نصفين بالتهاب في المعدة كما قد يُفقد حبة الدواء فعاليتها.
وينصح الخبراء باستشارة الطبيب المختص قبل الإقدام على هذه الخطوة كما ينصحون بطلب الدواء على شكل سائل بدلاً من الحبوب في حال يواجه المريض صعوبة في ابتلاع الحبوب.
كذلك، نبّه الأطباء من استعمال المقص أو سكين المطبخ عند كسر حبة الدواء مشددين على استخدام المقص المخصص لذلك الأمر والذي يمكن ايجاده في الصيدليات.