تناولوا الطماطم بشكل يومي لتفادي الإصابة بسرطان الجلد!

تناول الطماطم بشكلٍ يومي يُخفّض خطر الإصابة بسرطان الجلد

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LBCI News Lebanon

كشفت دراسة جديدة أجراها الباحثون في جامعة اوهايو الأميركية أن تناول الطماطم بشكلٍ يومي يُخفّض خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 50 بالمئة.



وأجرى الباحثون الإختبار على الفئران المخبرية، وأظهرت النتائج أن اورام سرطان الجلد لدى الفئران التي تناولت مسحوق الطماطم لمدة 35 اسبوعًا قد انخفضت بنسبة 50 بالمئة بالرغم من تعرضها الدائم لأشعة الشمس فوق البنفسجية مقارنة مع الفئران التي لم تتغذ من مسحوق الطماطم.

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