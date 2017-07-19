تناولوا الطماطم بشكل يومي لتفادي الإصابة بسرطان الجلد!

كشفت دراسة جديدة أجراها الباحثون في جامعة اوهايو الأميركية أن تناول الطماطم بشكلٍ يومي يُخفّض خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 50 بالمئة.
وأجرى الباحثون الإختبار على الفئران المخبرية، وأظهرت النتائج أن اورام سرطان الجلد لدى الفئران التي تناولت مسحوق الطماطم لمدة 35 اسبوعًا قد انخفضت بنسبة 50 بالمئة بالرغم من تعرضها الدائم لأشعة الشمس فوق البنفسجية مقارنة مع الفئران التي لم تتغذ من مسحوق الطماطم.
وكشف الأطباء أن السبب وراء فعالية الطماطم في محاربة سرطان الجلد يعود للكاروتينات الموجودة فيه أي الصبغات الطبيعية التي تعطيها اللون الأحمر، إذ إنها تساعد في حماية الجلد والبشرة من الأضرار التي تسببها لها الأشعة فوق البنفسجية.