تخلصوا من الدهون والوزن الزائد مع حمية الـ 8 ساعات!

ما هي حمية الـ 8 ساعات؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزن زائد, نظام غذائي, حمية الـ 8 ساعات,حمية,ما هي حمية الـ 8 ساعات؟

LBCI News Lebanon

نشر الطبيب ديفيد زينزكزانكو كتابًا له بعنوان " Eat This Not That " أي "ما يجب تناوله وما يجب تجنّبه"، شرح فيه كيف يمكن خسارة الوزن الزائد والدهون عبر اتباع نظام غذائي بنظام ال 8 ساعات.



ويتمثل هذا النظام الغذائي بالتركيز على نوع الاطعمة والوحدات الحرارية التي نتناولها خلال 8 ساعات فقط من اليوم فيما لا يجب تناول المأكولات خلال ال 16 ساعة المتبقية من اليوم.

الإعلان



ويقول زينكزانكو إنّ كل شخص ينام لمدة 7 إلى 8 ساعات في اليوم لذلك ليس من الصعب اتباع النظام الذي يقترحه.



وأضاف زينكزانكو أنّ هذا النظام يساعد على خسارة الوزن إذ يعطي للجسم وقتًا طويلاً لهضم المأكولات ولحرق أكبر عدد من الوحدات الحرارية.



ابدأ يومك بشرب كوب من الشاي الأخضر ومن بعدها عصير الموز او الكرنب. يمكنك تناول البيض أو رقائق القمح مع كوب من الحليب الكامل.



قبل وجبة الغداء يمكنك تناول الفاكهة او المكسرات للحفاظ على نسبة عالية من النشاط.



على الغداء والعشاء يمكنك تناول اللحوم اوالدجاج اوالأسماك مع الخضاء وعصير الفاكهة.



لاتباع هذا النظام، يجب أن تكون الوجبة الأخيرة الساعة السادسة مساء كما يجب الإمتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون.