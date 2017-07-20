ممارسة الرياضة قبل تناول الفطور... الحلّ لخسارة الوزن

حل لخسارة الوزن والدهون المتراكمة

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LBCI News Lebanon

يتناول الرياضيون عادة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وذلك للحصول على الطاقة الكافية خلال ممارسة الرياضة إلا أن دراسة بريطانية حديثة قد دحضت هذه المعلومة.

وكشف الأخصائيون ان تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات في الصباح الباكر تبطئ عملية خسارة الوزن لأنها تمنع الجسم من استخدام الدهون المخزّنة وبالتالي حرقها.

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ويعتقد الأطباء أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة في الصباح الباكر تُحفّز فقدان الوزن إذ تكون نسبة الأدرينالين مرتفعة في الجسم حينها فيما تكون نسبة الأنسولين منخفضة الأمر الذي يدفع الجسم إلى حرق نسبة عالية من الدهون.