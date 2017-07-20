ما هي الحمية المضادة للالتهابات؟

يُشكل النظام الغذائي المضاد للالتهابات الذي بات معروفاً بحمية الدكتور ويل دليلاً غذائياً يناسب الكبار والصغار كما يحدّ من مخاطر الاصابة بأمراض كثيرة مرتبطة بالعمر اضافة إلى تحسين الصحة.
وهذا النظام الغذائي المضاد للالتهابات يمكن أنّ يُساعد في مواجهة الالتهاب المزمن ويساهم في الوقاية من الأمراض التالية:
أمراض القلب
الألزهايمر والباركنسون
الاضطرابات المرتبطة بالعمر
أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة
أورام معينة من السرطان
وتعتبر التوابل جزءاً مهماً من النظام الغذائي المضادة للالتهابات اضافة إلى الأطعمة التالية:
الخضار الورقية مثل السبانخ
الملفوف والقرنبيط
التوت والفراولة
الفاصوليا السوداء
العدس
الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا
سمك السلمون
فول الإداماميه
الفطر الآسيوي والبري
الشاي
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