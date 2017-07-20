ما هي الحمية المضادة للالتهابات؟

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يُشكل النظام الغذائي المضاد للالتهابات الذي بات معروفاً بحمية الدكتور ويل دليلاً غذائياً يناسب الكبار والصغار كما يحدّ من مخاطر الاصابة بأمراض كثيرة مرتبطة بالعمر اضافة إلى تحسين الصحة.وهذا النظام الغذائي المضاد للالتهابات يمكن أنّ يُساعد في مواجهة الالتهاب المزمن ويساهم في الوقاية من الأمراض التالية:أمراض القلبالألزهايمر والباركنسونالاضطرابات المرتبطة بالعمرأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبةأورام معينة من السرطانوتعتبر التوابل جزءاً مهماً من النظام الغذائي المضادة للالتهابات اضافة إلى الأطعمة التالية:الخضار الورقية مثل السبانخالملفوف والقرنبيطالتوت والفراولةالفاصوليا السوداءالعدسالحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينواسمك السلمونفول الإداماميهالفطر الآسيوي والبريالشاي