عوارض نقص المياه في الجسم ونصائح للعلاج!

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إبقاء الجسم مرطباً خلال فصل الصيف أمر مهم جداً ويتعلّق مباشرة بمدى تمتع الفرد بجسم صحي وسليم!فكلّ يوم يخسر الإنسان كمية معينة من المياه من خلال التعرق والتنفس وفي الحمام. وإذا كنتم تشعرون بالعوارض التالية فأنتم تعانون من نقص المياه في جسدكم:قلة التبوللون البول داكن أكثر من المعتادعطش مفرطفم جافتعب وشعور دائم بالنعاسصداعالشعور بالدوار أو بالدوارالارتباكاما لعلاج مشكلة نقص المياه في الجسم التزموا النصائح التالية:احتفظوا بزجاجة من المياه تحتوي على شريحة من الحامض في متناول أيديكم طيلة اليوم.اشربوا كوباً من المياه عند الاستيقاظ وقبل النوم.تناولوا الفواكه والخضروات الغنية بالمياه وخصوصاً الحمضيات، البطيخ، الخس والبندورة.اشربوا المياه قبل ممارسة الرياضة وبعدها.عند شرب الكحول اشربوا كوباً من المياه بعد كلّ كأس لتعويض الجفاف.