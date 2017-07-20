كيف تؤثر الرياضة على الرغبة الجنسية لدى الرجال؟

الإعلان

توصل العلماء بعد دراسة أجريت في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، إلى أنّ الرجال الذين يمارسون الرياضة بكثافة لديهم رغبة وقدرة جنسية أقل من غيرهم.وفي التفاصيل، فقد أجريت الدراسة على رجال شاركوا في مسابقات ركض وركوب الدراجات وطُلب منهم الإجابة على استبيانات على الانترنت حول سلوكهم الجنسي.ووجد الباحثون أن الرجال الذين مارسوا التدريبات الرياضية المعتدلة أو الخفيفة كانت رغبتهم الجنسية معتدلة وطبيعية، في حين أن أولئك الذين مارسوا الرياضة بكثافة تبين أنّ رغبتهم الجنسية كانت أقل.كما أنّ عمر الرجال وتقدمهم في السن لعب دوراً في هذا الموضوع.يُذكر، أنّ التعب وانخفاض مستويات التيستوستيرون يؤثران سلباً على الرغبة الجنسية لدى الرجال، بحسب ما قال المشرف على الدراسة وهو أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني والتغذية أنطوني هاكني.