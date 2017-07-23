سحب قهوة "الفياغرا" من الأسواق...

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قرّرت شركة أميركية سحب منتجها بشكلٍ طوعي من الأسواق بعدما وُجِدت مادة تُشبه بمفعولها الفياغرا في القهوة التي تُصنّعها، وذلك بعد إشعار من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).وسحبت شركة "Bestherbs Coffee LLC"، مقرّها تكساس، منتجها New of Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee بعدما قامت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بفحص اكتشفت فيه وجود مادة desmethyl carbodenafil التي هي شبيهة بتركبيتها لمادة سيلدينافيل، المركّب الأساسي في الفياغرا، وهو دواء وافقت عليه الـ FDA يُستخدم لضعف الانتصاب.وتحتوي هذه القهوة أيضاً على حليب مجهول المصدر وفق الـ FDA.وفي حين تمّ التسويق للمنتج الجديد على أنّه منتج يُعزّز الرجولية، إلا أنّ مادة desmethyl carbodenafil قد تتفاعل مع النترات في بعض الأدوية ما قد يؤدي إلى انخفاض معدل ضغط الدمّ إلى معدلات خطرة وفق بيان الـ FDA.وكان يُباع المنتج على الانترنت ويُوزّع للمستهلكين حول البلاد. وقالت الشركة المنتجة للقهوة إنها ستعيد ثمن المنتج للزبائن الذي سيُرجعون القهوة.