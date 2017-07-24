كيف تعالجون لسعة قنديل البحر؟

طرق معالجة لسعة قنديل البحر

Lebanon, news ,lbci ,أخبار علاج,قنديل البحر,لسعة قنديل البحر,طرق معالجة لسعة قنديل البحر

LBCI News Lebanon

قد يتعرض الجميع إلى لسعة قنديل البحر خلال التواجد على الشاطئ وتتسبب هذه اللسعة بعوارض مختلفة وذلك بسبب المواد السامة التي تنتقل إلى الجسم مثل الطفح الجلدي والحكة والإنتفاخ والشعور بالحرق، فما هي طرق علاجها؟

- ضع الخل على المنطقة التي تعرضت للسعة واتركه لمدة 15 إلى 30 دقيقة وذلك لوقف فرز المواد السامة التي تُسمّى "النيماتوسيست". في حال عدم توفر الخل، ضع ماء البحر ولكن لا يجب على الإطلاق فرك المنطقة او وضع مكعبات الثلج او الماء الساخن.

الإعلان

- استخرج المخالب الهلامية باستخدام ملقط الحواجب، ومن الأفضل ارتداء القفازات خلال القيام بهذا الأمر.

- ضع معجون الحلاقة او معجون من صودا الخبز على المنطقة المصابة واستخدم شفرة الحلاقة او بطاقة الإئتمان للتخلص من المخالب العالقة.

- في حال التعرض للسعة قنديل البحر في منطقة العين، يجب استخدام الدموع الاصطناعية ومن ثم يجب التربيت حول العين باستخدام قطعة من القماش بعد نقعها في الخل.

- يجب تناول الأدوية المسكنة للألم لأن لسعة قنديل البحر تتسبب باوجاع ومن الأفضل زيارة الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلة.