63 ألف حالة وفاة خلال 5 سنوات بسبب الكحول!

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حذّر أطباء من انكلترا من الإفراط في شرب الكحول إذ سيؤدي خلال السنوات الخمس القادمة إلى 63 ألف حالة وفاة في المملكة المتّحدة بسبب مشاكل في الكبد.ويحثّ هؤلاء الأطباء الحكومة الإنكليزية على خفض الحدّ الأدنى لثمن الكحول وتنظيم إعلانات المشروبات الكحولية لتجنّب ما يعتبرونه "أزمة صحيّة وطنية" بسبب الوفاة جراء أمراض الكبد.ووجد باحثون من أهمّ الجامعات في بريطانيا أنّ الاستهلاك السيء للكحول سيؤدي إلى 62905 حالة وفاة بين العام 2017 والعام 2022 وسيُكلّف هذا الأمر الخدمات الصحيّة الوطنية في البلاد حوالي 22 مليار دولار للمعالجة.وتوقّع المحلّلون من قسم "مجموعة الأبحاث حول الكحول" في جامعة شيفيلد أنّ 32475 حالة وفاة (أي ما يُعادل 35 حالة وفاة في اليوم) ستكون نتيجة سرطان الكبد و22519 حالة وفاة ستكون نتيجة أمراض الكبد المرتبطة بالكحول.ويُعتبر مرض الكبد من أهمّ مسبّبات الوفاة في بريطانيا إذ تُسجّل سنوياً 12 ألف حالة وفاة في انكلترا وحدها. وارتفع هذا الرقم بنسبة 400 بالمئة من العام 1970.