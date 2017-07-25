سبب صحي جديد سيجعلكم تعشقون الشوكولاته!

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وجدت دراسة جديدة رابطاً بين استهلاك الشوكولاته وتقليل خطر إصابة المرء بالرجفان الأذيني، وهي حالة شائعة تنطوي على عدم انتظام ضربات القلب.ولكن لم يتم تثبيت بعد ما إذا كانت الشوكولاته الحلوة تساعد على تجنّب الإصابة بهذه الحالة المرضية.واستندت النتائج على البيانات التي تمّ جمعها وتحليلها من دراسة كبيرة على الرجال والنساء في الدنمارك. وبحث علماء من مركز Beth Israel Deaconess الطبي في بوسطن وعلماء آخرون، في البيانات الصحية لـ 55,502 رجل وامرأة يشاركون في الدراسة حول الحمية الدنماركية، السرطان والصحة.وقد حصل الباحثون على معلومات عن مؤشر كتلة جسم المشاركين في الدراسة وضغط الدم والكولسترول، والتي تم قياسها عند تجنيد المشاركين بين عامي 1993 و 1997.كما بحثوا في الظروف الصحية للمشاركين، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك في بيانات عن النظام الغذائي ونمط الحياة التي تم جمعها من الاستبيانات. وقد درس الباحثون المعلومات المتعلّقة بتناول الشوكولاته بشكل يومي لدى المشاركين.ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كميات معتدلة، بين 2 و6 حصص في الأسبوع، لديهم خطراً أقل.وكانت الدراسات السابقة قد وجدت أن الأطعمة التي تحتوي على الكاكاو، خصوصاً الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو مقارنة مع الشوكولاته الحلوة، تمنح فوائد عدة للقلب والأوعية الدموية، ربما بسبب محتواها العالي من الفلافانول، وهذا ما يعزز وظيفة الأوعية الدموية.