طفل شفي من الـ "HIV" من دون تلقي العلاج... فهل اقترب العلماء من إيجاد اللقاح الفعّال؟

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قضى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية منذ ولادته، معظم حياته من دون الحاجة الى تلقي أي علاج، بحسب ما قال الأطباء في جنوب إفريقيا.وفي تفاصيل القصة، فقد تم إعطاء الطفل، الذي لم يتم ذكر هويته، دفعة من العلاج بعد ولادته بقليل. ومنذ ذلك الحين لم يحصل الطفل، لمدة 8 سنوات ونصف السنة، على الدواء. والملفت أنه لم تظهر عليه أعراض أو علامات لتفشي الفيروس.وقد أصيب الطفل بالعدوى من أمه قبل ولادته في عام 2007. وكان لديهما مستويات عالية جداً من فيروس نقص المناعة البشرية في الدم.ولم يحصل الطفل في وقت مبكر على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، إلا أنه تلقى العلاج عندما بلغ عمره 9 أسابيع، وذلك كجزء من التجربة السريرية، وتمّ إيقاف العلاج بعد 40 أسبوعاً.ومن المعروف أن معظم الناس بحاجة إلى علاج يومي لمنع فيروس نقص المناعة البشرية من تدمير الجهاز المناعي والتسبب بمرض الإيدز.والملفت هو أن تحليل حالة الطفل هذا وكيف تمّت حمايته يمكن أن يكون باباً لإيجاد أدوية أو لقاحات جديدة لوقف فيروس نقص المناعة البشرية.