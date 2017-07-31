تجنّبوا ارتداء الـ Flip-flop لهذه الأسباب الصحيّة!

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خلال فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى ارتداء الأحذية الشاطئية المكشوفة "Flip-flop" كونها مريحة وسريعة الانتعال. لكن هل فكّرتم يوماً بالمخاطر التي تترافق مع هذا الأمر؟إنّ ارتداء الفليب فلوب قد يتسبّب بأذى للقدمين وفق الدكتورة كريستينا لونغ، أخصائية العظام، جراحة القدم والكاحل والفخذ، التي حذّرت من أنّ المشي بهذا الحذاء قد يُغيّر في الخطوات الطبيعية التي نقوم بها ما يؤدي إلى التواء في عظمة مقدم الساق، مشاكل في وتر العرقوب وآلام في أسفل الظهر.وقد يُسبّب ذلك أيضاً التهاب اللفافة الأخمصية وهو التهاب في مجموعة الأنسجة التي تبدأ من كعب القدم إلى "طابة القدم"، بالإضافة إلى التسبّب بأصابع المطرقة.وقالت الدكتورة لونغ التي تعمل في مركز "ويك فوريست بابتيست" الطبي في كارولاينا الشماليّة "في هذه الفترة من السنة، أرى الكثير من المرضى الذين يُعانون من مشاكل في القدم ناتجة عن ارتداء الفليب فلوب".وأضافت لونغ "إنّ ارتداء هذه الأحذية أفضل من عدم ارتداء أي حذاءعلى الإطلاق لأنّها تُؤمّن نوعاً من الحماية لأسفل القدم، لكن هذا كلّ ما تُقدّمه"، مشيرة إلى أنّ الفليب فلوب لا يُعطي الراحة لكعب القدم وعليك الضغط بأصابع قدميك كي لا ينزلق من قدمك.وأشارت لونغ إلى أنّ ارتداء الفليب فلوب لفترةٍ طويلة أثناء المشي أو القيام بحركة قد يتسبّب بمشاكل كثيرة منها الإصابة بضرر دائم في وتر العرقوب وهو الوتر الذي يربط عضلات الساق بعضلة الكعب. وهذه الحالة قد تنتج أيضاً جراء ارتداء الكعب العالي.ولفتت لونغ إلى أنّ العلاج في هذه الحالة يتطلّب وقتاً طويلاً قد يصل إلى الأشهر. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجهون خطر التهاب اللفافة الأخمصية، ناهيك عن تعرّض القدم للجروح والكدمات ولدغات الحشرات والشمس.بالمقابل، أشارت لونغ إلى أنّ ارتداء هذا الحذاء لوقتٍ قصير لن يُسبّب مشاكل خطرة.