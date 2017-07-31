سبعة أطعمة تجعلكم تكسبون كيلوغرامات زائدة... إليكم بدائلها!

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إذا كنتم تريدون التخلّص من بعض الكيلوغرامات والمحافظة على وزنٍ معيّن، ما من ضرورة للامتناع عن الأكل أو تجويع أنفسكم بل يكفي تناول الأطعمة بأحجام وحصص محددة. في سياق ذلك نذكر لكم بعض الأطعمة التي يمكن استبدالها بأنواع أخرى صحية وشهية:الفواكه المثلجة والمهروسة (137 سعرة حرارية في الكوب الواحد) بدلاً من الآيس كريم (227 سعرة حرارية) لأن هذه الأخيرة تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والدهون أمّا الفواكه المثلجة والمهروسة فهي طبيعية مئة في المئة.استبدلوا الشوكولاتة (535 سعرة حرارية) بكيك الزنجبيل (230 سعرة حرارية) لأنّه يحتوي على كمية السكر اللازمة والصحية التي يطلبها الجسم.تناولوا التونة التي تحتوي على المياه لا تلك التي تحتوي على الزيت. العلبة الواحدة من الفئة الأولى تحتوي على 96 سعرة حرارية أما التونة بالزيت ففيها 190 سعرة تقريباً.استبدلوا المكسرات النيئة والمتنوعة بالفشار فبدلاً من تناول المكسرات بكمية كبيرة قد تصل السعرات الحرارية فيها حتى 600 وحدة اختاروا كوباً متوسطاً من الفشار بـ 375 سعرة حرارية فقط.اختاروا الفاكهة بدلا من الكوكيز كوجبة تحلية خفيفة فالحصة الواحدة من الفواكه قد تحتوي على 56 سعرة حرارية أمّا الكوكيز فتقريباً 417 سعرة.البطاطا المثلجة والبطاطا الطازجة تحتويان على نفس نسبة السعرات الحرارية إلّا أنّ المثلجة تمنح شعوراً طويلاً بالشبع.تناولوا رقائق الخضروات المجففة بدلا من رقائق البطاطس لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يطلبها الجسم.