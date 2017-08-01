وصفة طبيعية لعلاج مشكلة احتباس الماء في الجسم

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يعتبر احتباس الماء في الجسم واحداً من أكثر المشاكل الصحية إزعاجاً لأنه يتسبب بتراكم السائل في مناطق معينة من الجسم، بدلاً من التخلّص منه.وبالتالي، فتسبب هذه الكمية الزائدة من المياه في الجسم تورّم الكاحلين والقدمين بشكل خاص.سنقدم لكم في ما يلي وصفة علاج طبيعية مبنية بشكل أساسي على البقدونس للتخلّص من مشكلة احتباس الماء:المكوّنات:- ملعقتان صغيرتان من البقدونس المجفف- 250 مللتراً من الماءطريقة التحضير:إغلوا الماء في وعاء على النار وأضيفوا اليه البقدونس. إستهلكوا من هذا الشراب الفاتر 3 مرات يومياً الى أن تلاحظوا تحسّناً في حالتكم.ونشير الى أن البقدونس يتميّز بخصائصه المضادة للأكسدة، هو مصدر للفيتامينات والمعادن التي تساعد على الحد من احتباس الماء.