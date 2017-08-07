لمحاربة الانفلونزا... تناولوا التوت والشاي والنبيذ الأحمر!

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تتميز مركبات طبيعية موجودة في التوت والشاي والنبيذ الأحمر بخصائصها الوقائية التي تساعد على تنظيم الجهاز المناعي لمكافحة العدوى.وقد أظهرت دراسة جديدة أن الفلافونويدات الموجودة في هذه المنتجات تعمل مع ميكروب معين في القناة الهضمية لمنع التهابات الانفلونزا الشديدة.وفي اختباراتهم على الفئران، أوضح العلماء أن هذا الأمر لم يمنع التقاط العدوى القوية إلا أن هذه الآلية عززت الجهاز المناعي ومنعت الانفلونزا من إيذاء أنسجة الرئة.وقال الباحثون إن هذه النتائج يمكن أن تساعد في تفسير سبب اختلاف ردود فعل الناس للعدوى.والملفت هو أن الأبحاث الجديدة التي أجريت في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس تهدف إلى التعرف على الميكروبات الدقيقة التي قد توفر هذه الحماية للجسم.