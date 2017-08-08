من يُفكر أكثر النساء أم الرجال؟ النتيجة ستصدمكم!

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توصل العلماء إلى أنّ النساء يُفكرن أكثر من الرجال وذلك بعد إجراء مسح تصويري للأدمغة.وفي التفاصيل، فقد تم تحليل بيانات أكثر من 45 ألف دراسة في ولاية كاليفورنيا، وتبين للعلماء بعد ذلك أنّ أدمغة النساء هي أكثر نشاطاً من أدمغة الرجال.وقد ظهر في المسح أنّ تدفق الدم كان أكثر لدى النساء في مناطق الدماغ المرتبطة بالتركيز والتحكم بالمزاج مقارنة بالرجال الذين ظهر لديهم نشاط في مناطق الدماغ المسؤولة عن البصر.في سياق آخر، قال العلماء إنّ النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات في الدماغ كالألزهايمر على المدى البعيد بالإضافة إلى الإصابة بالإكتئاب والقلق. أما الرجال فقد يعانون من اضطراب فرط الحركة، نقص الانتباه ومشاكل سلوكية أخرى.الجدير ذكره، أنّ نتائج هذا المسح تفسر لماذا تميل النساء إلى إظهار نقاط قوة أكبر في التعاطف، الحدس، التعاون، ضبط النفس والاهتمام.