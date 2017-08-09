صحة و تغذية
09 آب 2017 - 07:57
09/08/2017 07:57:49
إشارات يرسلها الجسم تدل على وجود السموم في الكبد
اشارات لا يجب تجاهلها
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LBCI News Lebanon
الكبد هو من اهم الأعضاء الحيوية إذ يساعد الجسم على التخلص من السموم. ولأنه من الضروري جدًا المحافظة على صحة الكبد سوف نطلعكم في ما يلي على إشارات تدل على أن الكبد يعاني من السموم.
- زيادة غير مبررة في الوزن: عندما تتكاثر السموم في الكبد، يعتاد الجسم على تخزينها ايضًا في الخلايا الدهنية مما يجعل الجسم يمتص الدهون ويربح كيلوغرامات.
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- الحساسية: يفرز الكبد اجساما مضادة لحماية الجسم من المواد المختلفة المثيرة للحساسية. إلا أن الكبد يتوقف عن مكافحة هذه المواد في حال طغت عليه السموم، مما يؤدي إلى ازدياد نسبة الشعور بعوارض الحساسية.
- الشعور بالتعب المزمن: يقول الأطباء إن الشعور بالتعب طوال الوقت هو من اهم العوارض التي تدل على اصابة الكبد بالسموم. يشعر الأشخاص بالتعب لأن السموم تؤثر سلبًا على عمل العضلات كما تؤثر سلبًا على جهاز المناعة.
- الإفراط في التعرّق: يزيد عمل الكبد بنسبة عالية عندما تتكاثر الدهون مما يرفع من حرارته ومن حرارة الجسم بالمجمل. لذلك، تزيد نسبة التعرق وذلك لمساعدة الكبد على تبريد نفسه.
- رائحة نفس كريهة وانتشار البثور.
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