لماذا تناول الطعام بسرعة يضر بالصحة؟

يقوم الكثير من الأشخاص بتناول الأطعمة بشكل سريع جدًا بسبب ضيق الوقت ونمط الحياة السريع إلا أن الطبيب الأميركي مايكل موسلي قد كشف أن ذلك يتسبب بأضرار مختلفة للصحة.

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ويؤدي تناول المأكولات بسرعة إلى ارتفاع مستوى السكر بشكل سريع مقارنة مع تناول الأطعمة بنمط عادي.

كذلك، إن تناول وجبة الطعام بشكل طبيعي يعطي الوقت الكافي للمأكولات للانتقال من المعدة إلى الامعاء ولاعطاء اشارة للهورمونات المسؤولة عن الشعور بحاسة الشبع.

أما تناول المأكولات بسرعة يؤثر سلبًا على هذه العملية وبالتالي يؤدي إلى حفظ المأكولات في المعدة وبالتالي امتصاص الجسم لنسبة كبيرة من الوحدات الحرارية.