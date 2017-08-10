هذه هي مخاطر الكلور على الجسم!

هل يشكّل الكلور خطرًا على الصحة؟

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LBCI News Lebanon

يضاف الكلور إلى برك السباحة بهدف المحافظة على نظافة المياه والتخلص من الجراثيم، إلا أن الأطباء قد حذّروا من مخاطر هذه المادة على صحة الإنسان.



وذكر خبراء الجلد أن الكلور يؤدي إلى جفاف البشرة وأحيانًا إلى تهيّجها لذا من الضروري الاستحمام فور الخروج من بركة السباحة وتطبيق الكريم المرطّب.

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بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الكلور التسبب بمشاكل أخطر للبشرة خصوصًا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل سابقة مثل حب الشباب او الأكزيما، كما أنه يقتل كلّ أنواع الباكتيريا بما فيها غير الضارة للصحة.



أيضًا، يؤدي الكلور إلى جفاف الشعر وتقصّف أطرافه إذ يؤثر سلبًا على الزيوت الموجودة فيه كما يتسبب بظهور القشرة على فروة الرأس.