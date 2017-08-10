أخيرًا... العلماء يجدون حقنة للقضاء على الألزهايمر

حقنة لابطال عوارض الألزهايمر

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LBCI News Lebanon

أظهرت دراسة أميركية أنه من الممكن إيجاد حل للجينات المتواجدة في الدماغ والتي تتسبب بفقدان الذاكرة جراء مرض الألزهايمر.

وقال الأطباء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنه باستطاعتهم إبطال عوارض الألزهايمر وقد كانت التجربة ناجحة على الفئران المخبرية.

ويصاب الأشخاص بفقدان الذاكرة عندما تضغط أنزيمات HCAC2 على الجينات المسؤولة عن الذاكرة إلى أن تصبح الأخيرة غير فعّالة.

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واستنتج العلماء أن الحل يكمن في القدرة على توقيف عمل هذه الأنزيمات من دون التأثير على الأنزيمات الأخرى التي تتدخل بعمل الأعضاء الحيوية في الجسم.

ولم يتمكن الأطباء حتى اليوم من العمل على هذا الأنزيم من دون التسبب بضرر للأنزيمات الأخرى، إلا أن الأطباء في المعهد قد نجحوا في ذلك وقالوا إنه من الممكن استرجاع الذاكرة من خلال وقف نسبة عمل انزيم HCAC2 أو خفضها.