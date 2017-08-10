على كلّ زوجين قراءة هذا الخبر... ما أهميّة الساعة السابعة والنصف صباحاً في حياتكما؟

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وجدت دراسة جديدة أنّ أفضل وقتٍ لممارسة العلاقة الحميمة هو الساعة السابعة والنصف صباحاً أي بعد حوالي 45 دقيقة على الاستيقاظ من النوم.الاستبيان الذي أجرته شركة "Forza Supplement" البريطانية وجدت أنّ معدلات الطاقة تكون الأعلى في الصباح بعد نومٍ عميق ما يعني أنّ الزوجين سيكون بمقدورهما القيام بنشاطٍ جسدي لفترةٍ أطول.وتؤدي الفورة في إنتاج هورمون الأندورفين نتيجة ممارسة الجنس إلى خفض معدّل ضغط الدمّ ومعدّل القلق ويجعلكم تشعرون بالراحة لبقيّة اليوم.وسألت الشركة البريطانيّة ألف شخصٍ يتمتّعون بصحّة جيّدة لمعرفة الوقت الأفضل للقيام بنشاطاتٍ تتطلّب حركة بدنيّة.وتبيّن لهم أنّ الوقت الأفضل للركض هو السابعة صباحاً إذ إنّ ذلك يؤدي إلى حرق الدهون بنسبةٍ قليلة لأنّ معدّلات السكر في الدمّ والغليكوجين تكون أقلّ من المستوى الطبيعي بعد ليلةٍ من النوم.كما وجدت الدراسة أنّ الساعة العاشرة والربع صباحاً هي أكثر وقت نشعر فيه بالضغط في العمل والساعة السادسة مساءً هي أفضل وقت لتناول مشروبٍ كحولي. أمّا الوقت المثالي للنوم فهو 10.10 دقائق بشرط الاستيقاظ الساعة 6.45 صباحاً.