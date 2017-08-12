عوارض غير تقليدية... تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد!

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عادة يتم تشخيص الإصابة بسرطان الجلد من خلال العوارض الظاهرة للعين مثل الطفح الجلدي، ظهور شامة بشكل مفاجئ، آفات جلدية وغيرها.ولكن على المرء أن يعلم أن هناك بعض الاستثناءات، وبالتالي قد لا يكون قادراً على رؤية الأعراض المتعلقة بسرطان الجلد بالعين المرّدة.ومن هذا المنطلق سنعرض اليكم في ما يلي بعض الأعراض، التي قد تكون استثناءات نادرة وغير تقليدية، التي تشير الى الإصابة بسرطان الجلد.- آلام في البطن: إضافة الى الغدد الليمفاوية، قد يؤثر سرطان الجلد على الكبد، ما يؤدي الى شعور المرء بالألم في "الربع الأيمن العلوي" من البطن، بحسب الأطباء.- مشاكل في التنفس: يقول الإطباء إن انتشار سرطان الجلد يؤثر على الرئتين، وبالتالي يشعر الإنسان بضيق في التنفس أو السعال المستمر.- آلام المفاصل: تعتبر العظام واحدة من الأهداف التي قد ينتشر فيها سرطان الجلد. وبالتالي قد يشعر المرء بأعراض عدة مثل آلام المفاصل والتهابها.- الصداع: قد يكون الصداع واحداً من الأعراض الخفية للإصابة بالسرطان الذي يبدأ من الجلد وينتشر وصولاً الى الدماغ.