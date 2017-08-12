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يتناول الناس الطماطم لأنّه من الخضار الشهية والمنعشة ولكن هل كنتم تعلمون ما هي الآثار الجانبية لتناول البندورة بكثرة؟قد يسبب ذلك الحرقة للأشخاص الذين يعانون من مرض ارتجاع المريء وذلك نتيجة كمية الحموضة الكبيرة الموجودة في حبات البندورة.يمكن أن يؤدي تناول الطماطم إلى صعوبة في هضمه لدى الكثيرين ما قد يسبب بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والغازات.أمّا عن كمية الصوديوم الموجودة في الطماطم خصوصاً في تلك المعلبة، فكل كوب منها يحتوي على 564 ملليغرام من الصوديوم، أمّا الطماطم الطازجة فتحتوي على 9 ملليغرام فقط.