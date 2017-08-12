ثلاثة عصائر طبيعية لخسارة الوزن!

إذا كنتم تريدون خسارة الوزن والحصول على الطاقة الجسدية اللازمة، ما عليكم سوى تحضير هذه العصائر الطبيعية التي لا تحتوي على السكّر وشربها قبل الخلود إلى النوم:
عصير الخيار:
أنتم بحاجة إلى:
حبة من الخيار
حفنة من البقدونس أو الكزبرة
حبة من الحامض
ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور
ملعقة كبيرة من عصير الصبار
نصف كوب من المياه
ضعوا كلّ المكونات في الخلاط واهرسوها جيداً ثمّ اشربوا العصير يومياً قبل النوم.
عصير الخيار والجير:
أنتم بحاجة إلى:
حبة من الجير
حبتين من الخيار
حبة كبيرة من الليمون
عسل(حسب الرغبة)
نعناع(حسب الرغبة)
ليتر من المياه الغازية
اهرسوا حبة من الخيار ثم شرحوا الحبة الثانية على شكل دوائر. ثمّ ضعوا عصير الليمون والجير واضيفوا حبة الخيار المهروسة مع العسل. أخيراً، زيدي النعناع والمياه الغازية.
عصير الإجاص والمريمية:
أنتم بحاجة إلى:
10 أوراق من المريمية الطازجة
حبة من الجير
250 ملليلتر من عصير الإجاص الطازج
250 ملليلتر من المياه الغازية
حبة من الإجاص
مكعبات من الثلج
لتحضير هذا العصير، قطعوا الجير والإجاصة ثم ضعوا القطع في الإبريق ثمّ أضيفوا المريمية المهروسة مع مكعبات الثلج المكسرة. وفي النهاية زيدوا عصير الإجاص والمياه الغازية على المكونات.
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