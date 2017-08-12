ثلاثة عصائر طبيعية لخسارة الوزن!

الإعلان

إذا كنتم تريدون خسارة الوزن والحصول على الطاقة الجسدية اللازمة، ما عليكم سوى تحضير هذه العصائر الطبيعية​ التي لا تحتوي على السكّر وشربها قبل الخلود إلى النوم:أنتم بحاجة إلى:حبة من الخيارحفنة من البقدونس أو الكزبرةحبة من الحامضملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشورملعقة كبيرة من عصير الصبارنصف كوب من المياهضعوا كلّ المكونات في الخلاط واهرسوها جيداً ثمّ اشربوا العصير يومياً قبل النوم.أنتم بحاجة إلى:حبة من الجيرحبتين من الخيارحبة كبيرة من الليمونعسل(حسب الرغبة)نعناع(حسب الرغبة)ليتر من المياه الغازيةاهرسوا حبة من الخيار ثم شرحوا الحبة الثانية على شكل دوائر. ثمّ ضعوا عصير الليمون والجير واضيفوا حبة الخيار المهروسة مع العسل. أخيراً، زيدي النعناع والمياه الغازية.أنتم بحاجة إلى:10 أوراق من المريمية الطازجةحبة من الجير250 ملليلتر من عصير الإجاص الطازج250 ملليلتر من المياه الغازيةحبة من الإجاصمكعبات من الثلجلتحضير هذا العصير، قطعوا الجير والإجاصة ثم ضعوا القطع في الإبريق ثمّ أضيفوا المريمية المهروسة مع مكعبات الثلج المكسرة. وفي النهاية زيدوا عصير الإجاص والمياه الغازية على المكونات.